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14:57 17 Декабря 2021 Просмотров 101   КомментариевКомментарии

Верховная Рада не поддержала отсрочку кассовых аппаратов для ФОПов: что теперь будет

Верховная рада Украины не поддержала перенос обязательного введения кассовых аппаратов для ФОПов (физических лиц-предпринимателей) еще на один год.

Как стало известно с трансляции заседания парламента, соответствующий законопроект № 6376 даже не смогли включить в повестку дня, поскольку это решение поддержали всего 102 нардепа.

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Документом предлагалось внести изменение в абзац четвертый пункта 61 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины, а именно цифру «2022″ заменить цифрой «2023″.

Учитывая, что сегодня последнее пленарное заседание Рады в 2021 году, сроки расширенного применения РРО (кассовых аппаратов) плательщиками единого налога не переносятся на 2023 год.

И что теперь?

С 1 января 2022 года все ФОПы, которые являются плательщиками единого налога 2-4 групп, будут обязаны использовать регистраторы расчетных операций (РРО) – кассовые аппараты.

А если нет?

Санкции за нарушение использования кассовых аппаратов предусматривают штраф в размере 100% стоимости проданных с нарушением товаров, а за последующие – уже 150% стоимости товара.

Как сообщали Власти, Верховная Рада на заседании  1 декабря 2020 года 319 голосами приняла законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для предпринимателей до 2022 года.

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Тэги: Верховная Рада, ФОПы
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