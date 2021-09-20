Роберт Левандовски побил рекорд легендарного Герда Мюллера

Польский легионер «Баварии» побил державшийся 49 лет рекорд Герда Мюллера по количеству голов за календарный год.

Роберт Левандовски обновил рекорд турнира, который ранее принадлежал Герду Мюллеру.



Об этом сообщает CNN.

33-летний Левандовски забил четвертый гол в матче против «Вольфсбурга», который «Бавария» выиграла со счетом 4:0. Этот гол стал для форварда 43-м в чемпионате Германии за календарный год.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Герд Мюллер, который считается одним из лучших нападающих в немецком футболе, с 1972 года забил 42 гола.

«Этот год получился удачным, я вышел на новый уровень. Это был бурный год, полный эмоций. Теперь я собираюсь провести время с семьей и друзьями. Нужно встретить новый год в хорошем настроении», – приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

Левандовски в нынешнем сезоне забил 19 голов и отдал голевую передачу в 17 матчах чемпионата Германии. Контракт польского нападающего истекает в 2023 году.

Как писали Власти, в этом году Левандовски побил рекорд Герда Мюллера по количеству голов, забитых в первом круге чемпионата.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: футбол, рекорд, Роберт Левандовски