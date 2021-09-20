НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
14:43 18 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Роберт Левандовски побил рекорд легендарного Герда Мюллера

Польский легионер «Баварии» побил державшийся 49 лет рекорд Герда Мюллера по количеству голов за календарный год.

Роберт Левандовски обновил рекорд турнира, который ранее принадлежал Герду Мюллеру.

Об этом сообщает CNN.

33-летний Левандовски забил четвертый гол в матче против «Вольфсбурга», который «Бавария» выиграла со счетом 4:0. Этот гол стал для форварда 43-м в чемпионате Германии за календарный год.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Герд Мюллер, который считается одним из лучших нападающих в немецком футболе, с 1972 года забил 42 гола.

«Этот год получился удачным, я вышел на новый уровень. Это был бурный год, полный эмоций. Теперь я собираюсь провести время с семьей и друзьями. Нужно встретить новый год в хорошем настроении», – приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

Левандовски в нынешнем сезоне забил 19 голов и отдал голевую передачу в 17 матчах чемпионата Германии. Контракт польского нападающего истекает в 2023 году.

Как писали Власти, в этом году Левандовски побил рекорд Герда Мюллера по количеству голов, забитых в первом круге чемпионата.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: футбол, рекорд, Роберт Левандовски
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
20.09.2021 06:54
Роналду установил очередной рекорд
ТОР
07.09.2021 01:29
Сборная Италии по футболу установила мировой рекорд
ТОР
22.01.2021 00:01
Левандовски побил рекорд легендарного Герда Мюллера
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Польше уволили командиров сбежавшего в Беларусь солдата

10:23 Мир

В Украине зафиксировали первый случай «Омикрона»

09:41 Украина

Как отличить «Омикрон» от обычной простуды: названы пять симптомов

09:12 Мир

В Москве разочаровались реакцией США и НАТО на предложения по безопасности

17:05 Мир

Погибла на месте: в Киевской области товарный поезд сбил девушку. Видео

16:25 Украина

Украинцы, получившие 1000 за вакцинацию, тут же ее тратили: что покупали

12:57 Украина

Украинские военные показали впечатляющее видео применения Javelin

12:13 Украина

Новые российские фейки в информационной войне

11:21 Украина

Ирану выдвинули ультиматум из-за сбитого самолета МАУ

09:21 Украина

На Львовщине суд признал незаконным отстранение невакцинированной учительницы: ей выплатят всю зарплату

03:20 Украина

«Свято наближається»: ученые доказали – живая елка в разы экологичней искусственной

23:12 Мир

Новости | NetGameSlots.com