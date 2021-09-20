Роберт Левандовски побил рекорд легендарного Герда Мюллера
Польский легионер «Баварии» побил державшийся 49 лет рекорд Герда Мюллера по количеству голов за календарный год.
Об этом сообщает CNN.
33-летний Левандовски забил четвертый гол в матче против «Вольфсбурга», который «Бавария» выиграла со счетом 4:0. Этот гол стал для форварда 43-м в чемпионате Германии за календарный год.
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Герд Мюллер, который считается одним из лучших нападающих в немецком футболе, с 1972 года забил 42 гола.
«Этот год получился удачным, я вышел на новый уровень. Это был бурный год, полный эмоций. Теперь я собираюсь провести время с семьей и друзьями. Нужно встретить новый год в хорошем настроении», – приводит слова футболиста пресс-служба клуба.
Левандовски в нынешнем сезоне забил 19 голов и отдал голевую передачу в 17 матчах чемпионата Германии. Контракт польского нападающего истекает в 2023 году.
Как писали Власти, в этом году Левандовски побил рекорд Герда Мюллера по количеству голов, забитых в первом круге чемпионата.