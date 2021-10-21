Конкурсная комиссия избирает главу САП вопреки решению суда

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и на другие должности в САП начала работу, несмотря на судебное решение об отмене порядка комиссии.

Сегодня могут наконец избрать нового руководителя САП



Об этом сообщил Интерфакс-Украина. Комиссия собралась в полном составе.

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Согласно утвержденной повестке дня, сначала пройдут собеседования с кандидатами на административные должности и на должность руководителя САП, потом комиссия оценит результаты, после чего определит победителей конкурса.

Заседании транслируется на YouTube-странице конкурсной комиссии.

На собеседование с каждым кандидатом отведено до 60 минут. После этого подсчитают баллы всех участников и определят победителя.

Организационных вопросов до начала собеседования у членов комиссии и присутствующих международных экспертов не было.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева отменил порядок конкурсной комиссии по избранию руководителя САП, что вызвало опасения относительно переноса заседания.

Решение суд мотивировал тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16 июля 2015 года, ответчик по делу – конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в САП – была лишена полномочий на принятие обжалуемого порядка. При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы.

Никто из присутствующих не поднял вопрос о возможности переноса заседания из-за решения суда об отмене порядка работы комиссии.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова пояснила, что конкурс по избранию руководителя САП затягивается из-за того, что комиссия не может собраться из-за «субъективных факторов отдельных людей».

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на избрание руководителя САП до конца текущего года.

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики Украины с Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года. В настоящее время конкурс находится на финальной стадии.

На должность руководителя САП претендуют детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

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