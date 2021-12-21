Из-за неразделенной любви: полицейские нашли подростка который минировал школы в Бердянске
Правоохранители Бердянска нашли анонимного «минера», который накануне сообщил о минировании учебных заведений Бердянска.
Об этом сообщает полиция Запорожской области.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Правоохранители установили личность анонимного «минера», который звонил в учебные заведения Бердянска, сообщая о том, что в стенах школ находится взрывчатка и требуя выкуп за несовершение взрывов.
«Минером» оказался 15-летний житель Бердянска. Причиной своего поступка подросток назвал месть своему сопернику из-за неразделенной любви. Подросток воспользовался услугами своего знакомого – хакера из РФ, который от имени соперника подростка и совершал вызовы.
По данному факту правоохранители открыли уголовное дело, подростку может грозить до 8 лет лишения свободы.
В настоящее время решается вопрос привлечения подростка и его родителей к ответственности.
Проверяется факт причастности гражданина РФ к совершению других подобных преступлений на территории области.
Как раньше сообщали Власти, в Бердянске ищут взрывчатку в 12 городских школах: всех эвакуировали.