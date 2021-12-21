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16:10 23 Декабря 2021 Просмотров 47   КомментариевКомментарии

Из-за неразделенной любви: полицейские нашли подростка который минировал школы в Бердянске

Правоохранители Бердянска нашли анонимного «минера», который накануне сообщил о минировании учебных заведений Бердянска.

В настоящее время решается вопрос привлечения подростка и его родителей к ответственности

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

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Правоохранители установили личность анонимного «минера», который звонил в учебные заведения Бердянска, сообщая о том, что в стенах школ находится взрывчатка и требуя выкуп за несовершение взрывов.

«Минером» оказался 15-летний житель Бердянска. Причиной своего поступка подросток назвал месть своему сопернику из-за неразделенной любви. Подросток воспользовался услугами своего знакомого – хакера из РФ, который от имени соперника подростка и совершал вызовы.

По данному факту правоохранители открыли уголовное дело, подростку может грозить до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос привлечения подростка и его родителей к ответственности.

Проверяется факт причастности гражданина РФ к совершению других подобных преступлений на территории области.

Как раньше сообщали Власти, в Бердянске ищут взрывчатку в 12 городских школах: всех эвакуировали.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: хакер, Бердянск, минирование
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