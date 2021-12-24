В Кремле рассказали, что готовы обсуждать на переговорах с Зеленским
В Кремле заявили, что готовы к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, но обсуждать с ним будут только двусторонние отношения, а не ситуацию на Донбассе.
Как информирует Интерфакс, об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.
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Он подчеркнул, что Москва не будет участвовать в переговорах в качестве стороны конфликта на Донбассе.
«Вы знаете, что Зеленский хочет пообсуждать с Путиным как со стороной конфликта… Вопрос урегулирования – вопрос не к Путину. Путин говорит, что, если вы хотите общаться, давайте поговорим про двусторонние отношения», – сказал Песков.
Вопрос о том, может ли Зеленский приехать на встречу глав государства СНГ, которая на следующей неделе пройдет в Санкт-Петербурге, рассмешил пресс-секретаря Путина.
«Зеленский может приехать, безусловно, но я не думаю, что он это сделает», – скзал Песков.
Он согласился, что формально президент Украины так поступить бы мог, поскольку его страна имеет отношение к СНГ.
Как сообщали Власти, ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов к прямому диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским.