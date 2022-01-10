Россия назвала причиной беспорядков в Казахстане “бегство” США из Афганистана
Происходящее в Казахстане якобы вызвано стремительным развитием экстремистских идей и течений в регионе после вывода войск США из Афганистана.
Об этом в Facebook заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
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“Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих человеконенавистническую идеологию. Тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй… Все это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе”, – написал дипломат.
В то же время, по его словам, “полчища террористов” появились в Казахстане неслучайно, поскольку имела место новая “попытка «цветной» революции с помощью головорезов и грабителей”.
“Год назад при штурме Капитолия власти США не сомневались в необходимости наведения порядка, привлечения к ответственности зачинщиков погрома. Принцип неотвратимости наказания, особенно в отношении тех, кто покушается на жизни невинных людей, является основополагающим для любого правового государства”, – написал Антонов.
Он также заявил о высокой эффективности работы миротворческого контингента ОДКБ, которая нацелена на “восстановление мира и конституционного порядка”.
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