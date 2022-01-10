Россия назвала причиной беспорядков в Казахстане “бегство” США из Афганистана

Происходящее в Казахстане якобы вызвано стремительным развитием экстремистских идей и течений в регионе после вывода войск США из Афганистана.

Анатолий Антонов обвинил США в радикализации региона



Об этом в Facebook заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

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“Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих человеконенавистническую идеологию. Тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй… Все это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе”, – написал дипломат.

В то же время, по его словам, “полчища террористов” появились в Казахстане неслучайно, поскольку имела место новая “попытка «цветной» революции с помощью головорезов и грабителей”.

“Год назад при штурме Капитолия власти США не сомневались в необходимости наведения порядка, привлечения к ответственности зачинщиков погрома. Принцип неотвратимости наказания, особенно в отношении тех, кто покушается на жизни невинных людей, является основополагающим для любого правового государства”, – написал Антонов.

Он также заявил о высокой эффективности работы миротворческого контингента ОДКБ, которая нацелена на “восстановление мира и конституционного порядка”.

Как ранее сообщали Власти:

В Казахстане по всей стране проходят протесты из-за повышения цен на газ.

Из-за протестов отключили интернет и телефонную связь, обесточены телеканалы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации заявил, что возглавит Совет безопасности республики, которым до этого руководил бывший президент Нурсултан Назарбаев.

В городе Атырау полиция открыла огонь по протестующим, в результате чего один из участников акции погиб от выстрела в голову.

Официальный Казахстан обратился в Организацию договора о коллективной безопасности с просьбой о помощи поскольку в стране произошло «вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа».

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Россия, Казахстан, США