Задержания мародеров и поквартирные зачистки: ситуация в Казахстане на 10 января
По информации силовиков, в Казахстане ситуация стабилизировалась, продолжаются зачистки и задержания.
Об этом сообщило Orda.kz. Комитет нацбезопасности заявил о нейтрализации “очагов террористических угроз”.
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По официальным данным, освобождены все захваченные «террористами» административные объекты в Алматы, Кызылорде, Талдыкоргане и Таразе.
Обеспечена безопасность особо важных, стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов.
“Проводятся зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков, идет фиксация и сбор следов преступной деятельности”, – отметили в КНБ.
Как сообщили на заседании оперштаба, основные усилия направлены на оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию террористов.
Информцентр комендатуры Алматы сообщил о задержании очередной группы мародеров.
Восемь мужчин, шестеро из которых жители Жамбылской области, еще двое из Талдыкоргана, задержаны полицией Алмалинского района города в съемной квартире одного из домов по улице Байтурсынова.
Самому старшему из них 25 лет, младшему – 19.
В арендованном жилище обнаружена похищенная с магазинов города бытовая, цифровая, оргтехника и военный инвентарь, добытый фигурантами так же преступным путем.
Также сообщили, что в Алматы задержания были на рынках «Барлық» и «Алтын Орда», там задержали 207 человек. У них изъяты 5 угнанных автомобилей, оружие, боеприпасы, щиты.
Также на заседании оперативного штаба сообщили, что в столице проходят подворовой и поквартирный обходы, а также круглосуточное автопатрулирование.
По всей стране установлены 93 блокпоста.
Кроме того, обновилась информация по количеству силовиков, погибших в беспорядках, теперь сообщается о 17 человеках.
По данным Верховного суда Казахстана на 11.00 всего в суды страны поступило 3022 админматериала.
Из них арест применен в отношении 1743 человек, предупреждение – 913 и наложен штраф – 359.
Все аэропорты Казахстана работают в штатном режиме, за исключением аэропорта Алматы и аэропорта Талдыкоргана, сообщает Комитет гражданской авиации. Деятельность аэропортов Алматы и Талдыкорган возобновится после стабилизации ситуации.
Как сообщали Власти, посол РФ в США заявил, что происходящее в Казахстане якобы вызвано стремительным развитием экстремистских идей и течений в регионе после вывода войск США из Афганистана.