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09:40 10 Января 2022 Просмотров 46   КомментариевКомментарии

Задержания мародеров и поквартирные зачистки: ситуация в Казахстане на 10 января

По информации силовиков, в Казахстане ситуация стабилизировалась, продолжаются зачистки и задержания.

В Казахстане продолжают зачистку от "террористов"

Об этом сообщило Orda.kz. Комитет нацбезопасности заявил о нейтрализации “очагов террористических угроз”.

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По официальным данным, освобождены все захваченные «террористами» административные объекты в Алматы, Кызылорде, Талдыкоргане и Таразе.

Обеспечена безопасность особо важных, стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов.

“Проводятся зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков, идет фиксация и сбор следов преступной деятельности”, – отметили в КНБ.

Как сообщили на заседании оперштаба, основные усилия направлены на оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию террористов.

Информцентр комендатуры Алматы сообщил о задержании очередной группы мародеров.

Восемь мужчин, шестеро из которых жители Жамбылской области, еще двое из Талдыкоргана, задержаны полицией Алмалинского района города в съемной квартире одного из домов по улице Байтурсынова.

Самому старшему из них 25 лет, младшему – 19.

В арендованном жилище обнаружена похищенная с магазинов города бытовая, цифровая, оргтехника и военный инвентарь, добытый фигурантами так же преступным путем.

Также сообщили, что в Алматы задержания были на рынках «Барлық» и «Алтын Орда», там  задержали 207 человек. У них изъяты 5 угнанных автомобилей, оружие, боеприпасы, щиты.

Также на заседании оперативного штаба сообщили, что в столице проходят подворовой и поквартирный обходы, а также круглосуточное автопатрулирование.

По всей стране установлены 93 блокпоста.

Кроме того, обновилась информация по количеству силовиков, погибших в беспорядках, теперь сообщается о 17 человеках.

Силовики взяли под контроль все населенные пункты

Силовики взяли под контроль все населенные пункты

По данным Верховного суда Казахстана на 11.00 всего в суды страны поступило 3022 админматериала.

Из них арест применен в отношении 1743 человек, предупреждение – 913 и наложен штраф – 359.

Все аэропорты Казахстана работают в штатном режиме, за исключением аэропорта Алматы и аэропорта Талдыкоргана, сообщает Комитет гражданской авиации. Деятельность аэропортов Алматы и Талдыкорган возобновится после стабилизации ситуации.

Как сообщали Власти, посол РФ в США заявил, что происходящее в Казахстане якобы вызвано стремительным развитием экстремистских идей и течений в регионе после вывода войск США из Афганистана.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Казахстан, протесты
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