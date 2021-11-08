Смертельное ДТП в Одессе: фура смяла легковушку и снесла бетонный столб. Видео
В Одессе 11 января недалеко от “Севертранса” произошло смертельное ДТП с участием фуры и легковушки.
Об этом сообщил Telegram-канал Новини. LIVE. Odessa. По словам очевидцев, фура столкнулась с легковым авто и снесла бетонную опору электропередач.
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После столкновения легковушка превратилась в груду металла.
Также сообщается об одном погибшем.
Свидетели происшествия говорят, что водитель одного из транспортных средств был в нетрезвом состоянии.
На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи и полицейских.
Официальных комментариев относительно ДТП полиция пока не предоставляла.
Как сообщали Власти, на 70-м километре трассы Киев-Одесса 11 января около 13:00 произошло серьезное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса.