ГБР задержало экс-соратника Порошенко за взятку: названо его имя
Сотрудники Государственного бюро расследований задержали народного депутата VIII созыва от фракции партии «Блок Петра Порошенко», обманом завладевшего $17 тысячами.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Отмечается, что в настоящее время он занимает должность внештатного советника главы Госэкоинспекции.
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По предварительной информации, экс-нардеп пообещал за $17 тыс. «решить вопрос» о получении положительного заключения оценки влияния на окружающую среду Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов для аграрного предприятия.
Во время первой контролируемой передачи денег подозреваемый получил от потерпевшего $2 тыс.
А 13 января его задержали сотрудники ГБР при получении второй части средств – $15 тыс.
Предварительная квалификация: мошенничество, совершенное в больших размерах.
Правоохранители проводят обыски на работе и дома у фигуранта, а также у лица, предоставляющего услуги оформления и подачи документов для получения выводов оценки воздействия на окружающую среду.
Также проверяется причастность к указанному преступлению работников Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Государственной экологической инспекции.
По версии телеграм-канала PavlovskyNEWS, задержанным может быть Андрей Немировский.
«Наш журналист распознал на размытом фото силуэт Андрея Немировского. ГБР уточняет, что в настоящее время подозреваемый занимает должность внештатного советника главы Госэкоинспекции. В Фейсбуке Немировского указана именно эта должность. Также совпадает и куртка, в которой задержали экс-нардепа», – отмечают журналисты.
Как сообщали Власти, в Одессе начальник отдела полиции попался на взятке в день назначения на должность.