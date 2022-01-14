НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
16:53 16 Января 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

У Зеленского передумали арестовывать Порошенко: в чем причина

Пятого президента Петра Порошенко не будут задерживать по прилету, поскольку в соответствующем решении Печерского суда есть ряд слабых процессуальных моментов, которые могут развалить все дело.

Если Порошенко не явится в суд 17 января на 11:00, у прокуроров появится основание для его задержания

Об этом сообщило ZN.UA со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора. По его словам, Банковая все последнее время определялась со стратегией задержания  Порошенко.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По словам источника, есть проблемы с качеством решения Печерского суда, которое было принято за полчаса.

«В решении о задержании содержится ряд слабых процессуальных моментов, которые адвокаты могут легко разбить и тем самым поставить под сомнение все дело», – уточнил источник издания.

Поэтому 17 января после прилета из Варшавы в 09:10 политик получит возможность самостоятельно добраться до Печерского суда, где в 11:00 начнется заседание по избранию для него меры пресечения по делу о госизмене.

Также, по информации источника, Порошенко светит перспектива круглосуточного домашнего ареста.

«Сумма залога с 1 миллиарда гривен, скорее всего, слетит до 100 миллионов», – уточнил он.

Как ранее сообщали Власти:

  • Порошенко объявили подозрение в госизмене. Оно касается поставок угля из временно оккупированных территорий.

  • Суд дал согласие на арест Порошенко с целью привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

  • Печерский районный суд Киева в рамках дела о государственной измене Петра Порошенко постановил наложить арест на все имущество бывшего президента.

  • Порошенко пообещал вернуться в Украину во второй половине января и встретится с Генеральным прокурором.

  • В партии “Европейская солидарность” ждут возвращения в Украину пятого президента Украины Петра Порошенко и не исключают, что его попытаются арестовать в аэропорту.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Петр Порошенко, офис генпрокурора
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
14.01.2022 16:32
Суд по мере пресечения Порошенко состоится через два часа после его прилета в Украину
ТОР
14.01.2022 11:33
Порошенко объяснил, чего не хватит Зеленскому для его ареста
ТОР
12.01.2022 19:11
Порошенко оказался в Брюссель в день переговоров НАТО с Россией, чтобы защитить себя, – Politico
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
У Зеленского передумали арестовывать Порошенко: в чем причина

16:53  Украина

Японию накрыли цунами после мощного извержения подводного вулкана

15:18  Мир

Водитель внедорожника избил человека за замечание о парковке: его арестовали на два месяца

14:39  Украина

Россия может разместить наступательное вооружение в Украине, – Песков

13:59  Мир

Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году

10:15  Мир

Девятикратного чемпиона Australian Open депортируют из Австралии

09:45  Мир

«Дженоа» уволила Шевченко с поста главного тренера, не дожидаясь завершения контракта

08:06  Украина

Видно из космоса: в Тихом океане проснулся подводный вулкан. Видео

21:16  Мир

Повод для вторжения: в оккупированной Горловке происходит утечка химикатов

18:00  Украина

В Казахстане арестовали чиновников причастных к повышению цен на газ

16:16  Мир

В Украине из-за непогоды обесточено более 1400 населенных пунктов

13:50  Украина

7-летняя блогер из России за год заработала 28 млн долларов

12:48  Мир

Экс-министра обороны Дании обвинили в разглашении гостайны

11:10  Мир

В Борисполе шквальный ветер сорвал несколько крыш: повреждены три авто

10:26  Украина

Накануне Australian Open австралийские пограничники задержали первую ракетку мира

10:24  Мир

Аномальная жара в Аргентине: репортер упал в обморок в прямом эфире

09:58  Мир

Медики назвали характерный симптом “Омикрона” у маленьких детей

09:15  Украина

Японию накрыли цунами после мощного извержения подводного вулкана

15:18 Мир

Водитель внедорожника избил человека за замечание о парковке: его арестовали на два месяца

14:39 Украина

Видно из космоса: в Тихом океане проснулся подводный вулкан. Видео

21:16 Мир

В Украине из-за непогоды обесточено более 1400 населенных пунктов

13:50 Украина

В Борисполе шквальный ветер сорвал несколько крыш: повреждены три авто

10:26 Украина

Медики назвали характерный симптом “Омикрона” у маленьких детей

09:15 Украина

Хвасталась в Instagram нарушениями ПДД: под Одессой разбилась жена украинского футболиста

07:32 Украина

Диалог или санкции: США поставили ультиматум Путину

06:29 Мир

Лукашенко пытался вручить букет человеку без рук. Видео

23:02 Мир

Вторая страна в мире: Мексика отменила все COVID-ограничения на въезд

21:50 Мир

Постоянно шла на обгон: в масштабном ДТП в Одессе погибла девушка за рулем Mercedes

19:23 Украина

Новости | NetGameSlots.com