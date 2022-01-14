У Зеленского передумали арестовывать Порошенко: в чем причина

Пятого президента Петра Порошенко не будут задерживать по прилету, поскольку в соответствующем решении Печерского суда есть ряд слабых процессуальных моментов, которые могут развалить все дело.

Если Порошенко не явится в суд 17 января на 11:00, у прокуроров появится основание для его задержания



Об этом сообщило ZN.UA со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора. По его словам, Банковая все последнее время определялась со стратегией задержания Порошенко.

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По словам источника, есть проблемы с качеством решения Печерского суда, которое было принято за полчаса.

«В решении о задержании содержится ряд слабых процессуальных моментов, которые адвокаты могут легко разбить и тем самым поставить под сомнение все дело», – уточнил источник издания.

Поэтому 17 января после прилета из Варшавы в 09:10 политик получит возможность самостоятельно добраться до Печерского суда, где в 11:00 начнется заседание по избранию для него меры пресечения по делу о госизмене.

Также, по информации источника, Порошенко светит перспектива круглосуточного домашнего ареста.

«Сумма залога с 1 миллиарда гривен, скорее всего, слетит до 100 миллионов», – уточнил он.

Как ранее сообщали Власти:

Порошенко объявили подозрение в госизмене. Оно касается поставок угля из временно оккупированных территорий.

Суд дал согласие на арест Порошенко с целью привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Печерский районный суд Киева в рамках дела о государственной измене Петра Порошенко постановил наложить арест на все имущество бывшего президента.

Порошенко пообещал вернуться в Украину во второй половине января и встретится с Генеральным прокурором.

В партии “Европейская солидарность” ждут возвращения в Украину пятого президента Украины Петра Порошенко и не исключают, что его попытаются арестовать в аэропорту.

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Тэги: Петр Порошенко, офис генпрокурора