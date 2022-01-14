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Главная » Мир » Общество
10:33 17 Января 2022 Просмотров 69   КомментариевКомментарии

Отрицательного теста не достаточно: во Франции невакцинированных не пустят в бары и рестораны

Вечером в воскресенье, 16 января, после двух недель жарких дебатов депутаты Национального собрания приняли в окончательном чтении закон о COVID-пропусках.

Пропуск становится обязательным для посещения общественных мест.

Об этом пишет Le Monde.

Закон предусматривает усиление карантинных мер против коронавируса – пропуск становится обязательным для посещения музеев, театров, ресторанов и других общественных мест. Отрицательного теста больше не достаточно.

Законопроект поддержали 215 депутатов. Против проголосовали 58 парламентариев. Теперь документ должен подписать президент.

Правительство рассчитывает, что закон вступит в силу с 20 января.

В субботу, 15 января, десятки тысяч французов вышли протестовать против нового законопроекта. Акции под лозунгами «Демократия в опасности» и «Нет вакцинации» прошли в Париже, Лионе, Нанте, Бордо и других городах.

Как писали Власти, президент Эммануэль Макрон ранее заявлял, что Франция не будет, по примеру других европейских стран, вводить карантин для тех, кто не сделал прививки против COVID-19.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Франция, карантин, пандемия COVID-19
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