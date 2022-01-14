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Главная » Мир » Политика
11:30 19 Января 2022 Просмотров 190   КомментариевКомментарии

В НАТО анонсировали письменный ответ на требования России

НАТО пообещало направить России свои письменные предложения в ответ на ее требования по гарантиям безопасности.

Столтенберг проанонсировал продолжение переговоров с Россией

Об этом сообщил “Голос Америки” с ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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«В ближайшее время мы передадим наши письменные предложения России; мы четко дали это понять», – сказал Столтенберг.

В этих предложениях НАТО выразит готовность к серьезным переговорам по контролю над вооружениями и мерам повышения прозрачности в отношении военной деятельности и размещения ракет.

Как сообщали Власти, в Брюсселе 12 января прошло заседание совета Россия-НАТО, на котором стороны обсудили ситуацию у украинских границ и гарантии безопасности.

МИД РФ заявил, что контакты для обсуждения ответов США и НАТО на предложенные Россией проекты документов по гарантиям безопасности могут состояться в ближайшие дни.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Россия, НАТО, Йенс Столтенберг
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