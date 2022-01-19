Зеленский закончил переговоры с Блинкеном: что в итоге
Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который сегодня, 19 января, прилетел в Киев.
О завершении общения Зеленский сообщил в Twitter.
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“Завершил переговоры с Блинкеном. Ценю личную вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины”, – написал президент.
Он также выразил благодарность США за действенную политическую поддержку и поддержку безопасности.
“Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, что никакого решения об Украине без Украины не будет”, – заключил Зеленский.
Ранее Власти писали, что Блинкен посетит Украину, чтобы продемонстрировать поддержку США после безрезультатных переговоров между Москвой и Западом.