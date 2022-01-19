Зеленский закончил переговоры с Блинкеном: что в итоге

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который сегодня, 19 января, прилетел в Киев.

Зеленский закончил переговоры с Блинкеном



О завершении общения Зеленский сообщил в Twitter.

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“Завершил переговоры с Блинкеном. Ценю личную вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины”, – написал президент.

Он также выразил благодарность США за действенную политическую поддержку и поддержку безопасности.

“Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, что никакого решения об Украине без Украины не будет”, – заключил Зеленский.

Ранее Власти писали, что Блинкен посетит Украину, чтобы продемонстрировать поддержку США после безрезультатных переговоров между Москвой и Западом.

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Тэги: Владимир Зеленский, Энтони Блинкен