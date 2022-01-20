Обещали сверхприбыли на инвестициях в криптовалюты: в Киеве разоблачили банду мошенников

В Киеве задержали группу злоумышленников, которые обманули украинцев на 3 млн. грн.

Организатору и шести его сообщникам сообщено о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах



Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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В Киеве разоблачили группу мошенников из 7 человек, которые обманным путем завладели средствами на более чем 3 млн грн.

По данным следствия, злоумышленники начали вою деятельность с 2021 года. Рекламируя свои услуги они обещали своим клиентам получение сверхприбылей на рынке криптовалют. Кроме инвестиций в криптовалюты, мошенники также предлагали услуги по реализации арбитража трафика.

Также в ходе следствия выяснилось, что руководитель преступной группы участвовал еще в одной мошеннической схеме, которая заключалась во взыскании с инвесторов оплаты комиссии за будто бы последующий вывод заработанных денежных средств.

Для ведения своей деятельности мошенники арендовали офис в Киеве, создали в нем колл-центр и на страницах в соцсетях публиковали фотографии и ролики, в которых демонстрировались и рассказывалось о выдуманных заслугах. Все это было сделано для введения в заблуждение потенциальных клиентов.

Для того чтобы начать работать с «успешными криптовалютными инвесторами» мошенники требовали от своих клиентов по 11 тыс. грн. Однако после того, как жертва оплачивала первоначальный взнос, никакие услуги инвесторам/вкладчикам не предоставлялись, обманутых клиентов блокировали везде, где только можно, а полученные от них деньги распределялись между членами группы.

Таким образом за время своей работы мошенники обогатились на сумму около 3 млн. грн.

Первым задержали 21-летнего организатора преступной схемы. Сотрудники полиции схватили его на встрече с инвестором, который мог обогатить мошенников еще на 400 тыс. грн. В дальнейшем были задержаны и другие участники преступной группы.

В ходе обысков в офисе и домах подозреваемых были изъяты документы, записи, электронные накопители памяти, мобильные телефоны, компьютерная техника и т.д.

В настоящее время организатору и шести его сообщникам сообщено о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжается следствие, правоохранители устанавливают других участников преступной схемы, а также пострадавших граждан.

Статья по которой обвиняются мошенники предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как ранее сообщали Власти, в Украине мошенники придумали новый способ выманить деньги под предлогом COVID-выплаты.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Киев, мошенники, криптовалюта