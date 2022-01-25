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09:30 25 Января 2022 Просмотров 92   КомментариевКомментарии

Сегодня у Зеленского день рождения: как он его проведет

Президент Украины Владимир Зеленский, отмечающий 25 января 44 -й день рождения, проведет его на работе.

Никифоров рассказал о дне рождения Зеленского

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. Он пообещал при встрече пожелать президенту  крепкого здоровья и неистощимой энергии преодолевать возникшие перед Украиной вызовы.

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“Также, коллеги, в ответ на ваши обращения сообщаю, что в этом году Владимир Зеленский не будет праздновать день рождения и проведет его на работе. Своих друзей и коллег он попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести их на добрые дела”, – написал Никифоров.

Он также выложил список детских домов разного направления и географии, а также их финансовые реквизиты.

По словам пресс-секретаря, поддержка этих учреждений будет лучшим подарком для Зеленского в этот день.

Как ранее сообщали Власти, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук предположил, что президент Владимир Зеленский на свой день рождения не будет принимать подарки, а предложит друзьям сделать пожертвования на благотворительность.

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Тэги: Владимир Зеленский
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