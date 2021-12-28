В России заявили о военной помощи “ЛНР” и “ДНР”: Киев якобы готовится к агрессии

Вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал поставить российское оружие террористам “ЛНР” и “ДНР”, чтобы защитить их якобы от военной агрессии Киева.

Турчак призвал руководство России направить на Донбасс оружие в виде помощи



Об этом сообщило ТАСС. По словам российского политика, количество обстрелов Луганской и Донецкой областей якобы кратно увеличилось и в результате их “гибнут мирные люди”.

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«Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии», – сказал Турчак.

Он также отметил, что путинская партия «Единая Россия» с огромной тревогой относится к “накачиванию” Украины западным летальным оружием.

«Западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс. Вооружают нацбаты, для которых герои – Бандера и Гитлер, а свастика – уважаемый знак», – отметил вице-спикер.

Кака сообщали Власти, в “ДНР” снова заявили, что украинские военные на Донбассе якобы ведут подготовку к наступлению.

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Тэги: Россия, война на Донбассе