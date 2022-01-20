В “ДНР” снова заявили о подготовке Украиной наступления на Донбассе

В “ДНР” заявили, что украинские военные на Донбассе якобы ведут подготовку к наступлению.

В "ДНР" в очередной раз заявили об украинском наступлении



Об этом сообщило РИА Новости.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По информации издания, в ряде подразделений приостановлены отпуски для всего личного состава, командирам всех степеней приказано находиться в пунктах временной дислокации.

Также сообщается об усилении украинских штурмовых групп.

В “народной милиции ДНР” заявили, что в район подконтрольной Украине Авдеевки, которая находится в нескольких километрах от Донецка прибыли 40 спецназовцев, прошедших подготовку под руководством британских инструкторов.

Как сообщали Власти, руководители псевдореспублики “ДНР” обвинили Украину в подготовке шести диверсионных групп, которые в одежде “народной милиции” якобы будут делать провокации.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Донбасс, ДНР, война на Донбассе