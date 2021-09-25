Полиция задержала лиц, готовивших массовые беспорядки: глава МВД раскроет подробности

В Нацполиции заявили о задержании группы лиц, которые планировали массовые беспорядки на территории Украины.

В полиции анонсировали брифинг с министром



Об этом сообщило управление коммуникации Национальной полициии.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Правоохранители не сообщили никаких подробностей, однако анонсировали брифинг по этому поводу в понедельник, 31 января, в 10 часов утра.

«Завтра, 31 января, с участием министра внутренних дел и главы Нацполиции состоится брифинг по поводу задержания лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины», – сказано в сообщении.

Как сообщали Власти, сотрудники СБУ задержали в Киеве агента российских спецслужб, который был завербован так называемым «Министерством государственной безопасности ДНР».

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: нацполиция