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07:45 31 Января 2022 Просмотров 107   КомментариевКомментарии

Полиция задержала лиц, готовивших массовые беспорядки: глава МВД раскроет подробности

В Нацполиции заявили о задержании группы лиц, которые планировали массовые беспорядки на территории Украины.

В полиции анонсировали брифинг с министром

Об этом сообщило управление коммуникации Национальной полициии.

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Правоохранители не сообщили никаких подробностей, однако анонсировали брифинг по этому поводу в понедельник, 31 января, в 10 часов утра.

«Завтра, 31 января, с участием министра внутренних дел и главы Нацполиции состоится брифинг по поводу задержания лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины», – сказано в сообщении.

Как сообщали Власти, сотрудники СБУ задержали в Киеве агента российских спецслужб, который был завербован так называемым «Министерством государственной безопасности ДНР».

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Тэги: нацполиция
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