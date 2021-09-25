Полиция задержала лиц, готовивших массовые беспорядки: глава МВД раскроет подробности
В Нацполиции заявили о задержании группы лиц, которые планировали массовые беспорядки на территории Украины.
Об этом сообщило управление коммуникации Национальной полициии.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Правоохранители не сообщили никаких подробностей, однако анонсировали брифинг по этому поводу в понедельник, 31 января, в 10 часов утра.
«Завтра, 31 января, с участием министра внутренних дел и главы Нацполиции состоится брифинг по поводу задержания лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины», – сказано в сообщении.
Как сообщали Власти, сотрудники СБУ задержали в Киеве агента российских спецслужб, который был завербован так называемым «Министерством государственной безопасности ДНР».