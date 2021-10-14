Впервые в истории Украина начала импорт газа из Венгрии по ГТС

Сегодня, 1 февраля, Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии.

Направление из Венгрии способно обеспечить Украину газом даже при отсутствии транзита



Об этом сообщил в Facebook генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

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Он пояснил, что ранее система ГТС могла работать только в направлении из Украины в Венгрию.

«Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях», — отметил он.

По словам Макогона, венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже в случае отсутствия транзита.

«Открытие этого направления создало возможность для трейдеров организовывать поставки в Украину сжиженного газа LNG из терминала в Хорватии», — уточнил директор компании-оператора.

Как сообщали Власти, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду 26 января заявил, что Украине хватит газа до конца отопительного сезона.

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Тэги: Венгрия, газ, гтс украины