В Украине для лечения COVID-19 начнут с сегодня использовать новейшее лекарство прямого действия

В украинских больницах с 1 февраля начнут использовать для лечения COVID-19 новое лекарство прямого действия.

Радуцкий рассказал о поставках нового препарата от COVID-19



Об этом рассказал в эфире телеканала “Дом” глава комитета Верховной Рады по здоровью нации Михаил Радуцкий.

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По его словам, в прошлом году Украина подписала контракты на рекордные суммы на поставку только появившихся лекарств против COVID-19.

Однако нардеп не уточнил ни название препарата, ни сумм, потраченных на его закупку. Очевидно, речь идет о получившем официальную регистрацию в Украине 26 декабря “Молнупиравире”.

«Мы в прошлом году законтрактовали, и уже 1 февраля страна начнет использовать самое современное лекарство прямого действия от COVID-19, которое только сегодня появилось во всем мире. И Украина не ждет, и уже 1 февраля мы получаем это лекарство», — сказал Радуцкий.

Лекарство получило государственную регистрацию в системе экстренного использования.

«Они получили государственную регистрацию в системе экстренного использования, как и Соединенные Штаты как страны Европейского Союза», — пояснил нардеп.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что Минздрав согласовал поставки в Украину 300 тысяч курсов препарата «Молнупиравир»

Как сообщали Власти, в Украине 26 января официально зарегистрировали препарат для лечения пациентов с коронавирусом «Молнупиравир». Лекарство будет продаваться в виде таблеток для перорального приема.

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Тэги: Михаил Радуцкий, covid-19