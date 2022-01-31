Хотел переплыть: в Киеве на Осокорках пьяный водитель на внедорожнике въехал в Днепр
В Киеве на Осокорках водитель кроссовера Toyota заехал в Днепр и уже не смог выехать обратно.
Об этом сообщил “Киев без цензуры”.
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Прибывшие на место правоохранители обратили внимание на очевидные признаки сильного алкогольного опьянения у водителя.
После теста на приборе Драггер выяснилось, что у содержание алкоголя составило 2,56 промилле. Это превысило допустимую норму в 13 раз.
Считается, что показатель более 2,5 промилле соответствует тяжелой степени алкогольного опьянения.
Очевидцы происшествия предположили, что мужчина собирался перебраться на автомобиле через реку.
Как сообщали Власти, в Киеве на улице Евгения Коновальца в Печерском районе пьяный водитель Mitsubishi устроил масштабное ДТП.