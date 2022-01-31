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17:38 01 Февраля 2022 Просмотров 59   КомментариевКомментарии

Хотел переплыть: в Киеве на Осокорках пьяный водитель на внедорожнике въехал в Днепр

В Киеве на Осокорках водитель кроссовера Toyota заехал в Днепр и уже не смог выехать обратно.

Водитель въехал в Днепр

Об этом сообщил “Киев без цензуры”.

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Прибывшие на место правоохранители обратили внимание на очевидные признаки сильного алкогольного опьянения у водителя.

После теста на приборе Драггер выяснилось, что у содержание алкоголя составило 2,56 промилле. Это превысило допустимую норму в 13 раз.

Считается, что показатель более 2,5 промилле соответствует тяжелой степени алкогольного опьянения.

Очевидцы происшествия предположили, что мужчина собирался перебраться на автомобиле через реку.

Как сообщали Власти, в Киеве на улице Евгения Коновальца в Печерском районе пьяный водитель Mitsubishi устроил масштабное ДТП.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, дтп
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