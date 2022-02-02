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Главная » Украина » Экономика
20:20 02 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Дмитрий Дубилет и его компании получили официальное уведомление от британских адвокатов о подозрении в хищении интеллектуальной собственности

Стало известно, что Дмитрий Дубилет и его компании ООО «Финтех Ферма» (Украина), Fintech Farm (Лондон) получили официальное уведомление от британских адвокатов ООО «Fintech Band» (владельца «Монобанка») о подозрении в хищении интеллектуальной собственности.

В уведомлении от Дмитрия Дубилета потребовали пояснений по сложившейся ситуации, в противном случае будет отправлено официальное заявление в международные органы по борьбе с мошенничеством, что грозит серъезными последствиями, вплоть до лишения свободы.

В документе приводятся доказательства адвокатов касательно хищения интеллектуальной собственности «Монобанка», а именно:

  • платформа онлайн-банкинга Leobank предлагает те же функции, что и платформа онлайн-банкинга «Монобанк»;
  • Leobank использует те же цветовые решения и имеет аналогичный пользовательский интерфейс;
  • Leobank использовал на своей рекламе изображение банковской карты с номером карты «Монобанк».

Напомним, в декабре 2021 года стало известно, что экс-совладелец «Монобанка» Дмитрий Дубилет запустил в Азербайджане свой продукт Leobank. После этой новости появилась информация о конфликте «Монобанка» с бывшим партнером Дмитрием Дубилетом. Проект Дмитрия Дубилета зрительно оказался копией «Монобанка», а может быть скопирован и технически.

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