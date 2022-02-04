Нравится, не нравится – терпи, моя красавица: Путин – Зеленскому о Минских соглашениях

Президент России Владимир Путин в насмешливой форме заявил о неизбежности выполнения Минских соглашений украинской властью.

Путин обратился к Зеленскому русской пословицей



Свое мнение он высказал на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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По словам Путина, другой альтернативы минским соглашениям нет.

«В Киеве то говорят, что будут выполнять, то говорят, что это разрушит их страну. И президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится – не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять! По-другому никак», – заявил президент РФ.

Он также напомнил, что Зеленский в своей предвыборной программе обещал прекратить войну на Донбассе мирным путем.

Также Путин озвучил требования, которые, по его мнению, должна выполнить Украина в рамках Минских соглашений. Речь идет о предоставлении особого статуса Донецкой и Луганской областям до вывода оттуда российских войск, а также сохранении на руководящих должностях в этих регионах кремлевских марионеток.

В то же время, Эмманюэль Макрон заступился за Зеленского, отметив, что не следует требовать от Украины немедленного выполнения обязательств по политическому урегулированию, поскольку Россия сконцентрировала беспрецедентное количество войск на границе.

Как сообщали Власти, секретарь Совет национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что выполнение Украиной минских соглашений приведет к разрушению страны.

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Тэги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, Минские соглашения