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16:36 11 Февраля 2022 Просмотров 37   КомментариевКомментарии

В Москве пьяный мужчина с криком “За ВДВ!” выпрыгнул с 13-го этажа и приземлился в сугроб

В Москве пьяный и безработный мужчина выпрыгнул из окна из-за ссоры с женой.

После приземления мужчина оставался в сознании, лишь пожаловавшись на боль в ноге

Об этом сообщает российский телеканал «Пятый». Инцидент произошел 10 февраля в российской столице.

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В Москве 45-летний пьяный мужчина выпрыгнул из окна 13-этажа одной из многоэтажек. Сделал он это предварительно прокричав на весь двор «За ВДВ!».

В результате падения мужчина не погиб и даже не потерял сознание, но серьезно пострадал – сейчас он находится в тяжелом состоянии в местной больнице. Медики диагностировали у него множественные ссадины, переломы, а также закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение.

По словам жены пострадавшего, причиной такого поступка стал конфликт, который произошел между супругами непосредственно перед прыжком мужчины. Ссора произошла из-за того, что мужчина не мог найти работу и выпивал.

Когда в ходе конфликта жена вышла в другую комнату, мужчина и решил выйти в окно.

После приземления мужчина оставался в сознании, лишь пожаловавшись на боль в ноге. Прибывшие медики «скорой помощи» госпитализировали мужчину в больницу.

Как сообщали Власти, в Донецкой области депутат от “Слуги народа” выпрыгнул из окна на глазах у сына.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, Москва, выпрыгнул
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