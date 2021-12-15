В Донецкой области депутат от “Слуги народа” выпрыгнул из окна на глазах у сына
Депутат селидовского городского совета Донецкой области от партии “Слуга народа” Леонид Осипов выпрыгнул из окна своей квартиры на пятом этаже на глазах у сына.
Об этом сообщила полиция Донецкой области. Около 11:40 правоохранителям пришел вызов о самоубийстве от местного жителя.
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Следователи на месте происшествия установили, что погибшим оказался депутат Селидовского городского совета от партии «Слуга народа» Леонид Осипов.
35-летний мужчина пришел домой и выпрыгнул из окна на глазах у своего семилетнего сына.
После происшествия с ребенком работали ювенальные полицейские и психологи.
Следователи собирают вещественные доказательства и опрашивают свидетелей несчастного случая.
Осипов возглавлял отдел образования горсовета.
Как сообщали Власти, в Волынской области прямо в отделе полиции застрелился сотрудник патрульной полиции.