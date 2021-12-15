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07:12 16 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Донецкой области депутат от “Слуги народа” выпрыгнул из окна на глазах у сына

Депутат селидовского городского совета Донецкой области от партии “Слуга народа” Леонид Осипов выпрыгнул из окна своей квартиры на пятом этаже на глазах у сына.

Леонид Осипов возглавлял городской отдел образования

Об этом сообщила полиция Донецкой области. Около 11:40 правоохранителям пришел вызов о самоубийстве от местного жителя.

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Следователи на месте происшествия установили, что погибшим оказался депутат Селидовского городского совета от партии «Слуга народа» Леонид Осипов.

35-летний мужчина пришел домой и выпрыгнул из окна на глазах у своего семилетнего сына.

После происшествия с ребенком работали ювенальные полицейские и психологи.

Следователи собирают вещественные доказательства и опрашивают свидетелей несчастного случая.

Осипов возглавлял отдел образования горсовета.

Осипов выпрыгнул из окна на пятом этаже

Осипов выпрыгнул из окна на пятом этаже

Как сообщали Власти, в Волынской области прямо в отделе полиции застрелился сотрудник патрульной полиции.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Донецк, самоубийство, слуга народа
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