Воздушное движение в Украине будет приостановлено, — Гончаренко
Страховые компании отзывают страховку гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины.
Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко в субботу 13 февраля в свое Telegram-канале.
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По его словам, с завтрашнего дня (14 февраля – ред.) с 16:00 в Украине будет полностью приостановлено воздушное движение.
«Скорее всего с завтрашнего дня с 16:00 по Киеву воздушное движение в Украине будет приостановлено», — пишет Гончаренко.
Нардеп отметил, что одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала уведомления о том, что с завтрашнего дня с 14:00 по Лондону (16:00 по Киеву) прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины.
Из-за этого владельцы самолетов, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам влетать в воздушное пространство Украины.
По словам нардепа, на данный момент отменили свои рейсы в Украину авиакомпании KLM, Sky Up и к ним добавится Air France.
«Важно! Если вы находитесь за границей и пытаетесь добраться домой, то лучше всего это делать уже (!). Потому что, в ближайшую неделю-две, вероятно, это будет сделать очень сложно», — написал Гончаренко в конце своей публикации.
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