Военные ВСУ устроили стрельбу в кафе: двое погибших и двое раненых
В Донецкой области в селе Гранитное двое военнослужащих Вооруженных сил Украины устроили стрельбу в кафе, в результате которой погибли два человека и еще двое получили ранения.
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил. Инцидент произошел 13 февраля около 00:45.
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По информации правоохранителей, двое военнослужащих устроили стрельбу из закрепленного за ними оружия.
В результате погибли сотрудник Национальной гвардии Украины и гражданский.
Еще два человека получили ранения разной степени тяжести.
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по следующим статьям УК Украины: п. 1 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст.15; п.1 ч.2 ст.115; ч. 4 ст.296.
Военнослужащие задержаны.
Решается вопрос о предъявлении им подозрений и избрания меры пресечения.
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