Военные ВСУ устроили стрельбу в кафе: двое погибших и двое раненых

В Донецкой области в селе Гранитное двое военнослужащих Вооруженных сил Украины устроили стрельбу в кафе, в результате которой погибли два человека и еще двое получили ранения.

Стрельба произошла после полуночи в воскресенье



Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил. Инцидент произошел 13 февраля около 00:45.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По информации правоохранителей, двое военнослужащих устроили стрельбу из закрепленного за ними оружия.

В результате погибли сотрудник Национальной гвардии Украины и гражданский.

Еще два человека получили ранения разной степени тяжести.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по следующим статьям УК Украины: п. 1 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст.15; п.1 ч.2 ст.115; ч. 4 ст.296.

Военнослужащие задержаны.

Решается вопрос о предъявлении им подозрений и избрания меры пресечения.

Как сообщали Власти, в Киеве возле главного управления СБУ на улице Владимирской неизвестные открыли огонь из автомата.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Донецк, стрельба, всу