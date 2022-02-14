Рекордное количество чартеров: бизнесмены массово покидают Украину
Украинские олигархи и бизнесмены стали покидать страну на фоне сообщения о возможном вторжении России со дня на день.
Об этом сообщила “Украинская правда”. Состоятельные люди пользуются чартерными рейсами и частными самолетами.
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По информации издания, лишь за воскресенье, 13 февраля, из Украины было совершено около 20 вылетов. Такого количества чартеров не было за 6 лет наблюдений.
«Среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину в воскресенье, — борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова. Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович. По данным от двух источников в ОПЗЖ и двух людей, которым предлагали выехать, этот борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича», — сказано в материале.
Хотя один из бортов Ахметова вылетел из Украины в воскресенье, сам олигарх покинул страну 30 января рейсом в Цюрих.
В тот же день выехал из Украины бизнесмен Виктор Пинчук.
Бизнесмен, нардеп Вадим Новинский выехал из Украины 10 февраля рейсом Киев-Мюнхен.
В тот же день выехал за границу Александр Ярославский, чей кортеж сбил насмерть человека.
13 февраля из Украины вылетели бизнесмены Андрей Ставницер и Вадим Нестеренко, 12 февраля – Вадим Столар и Василий Хмельницкий.
Как сообщали Власти, в СМИ появились сообщения о том, что Вашингтон располагает достоверной информацией о начале вторжения России в Украину 16 февраля.
Правительства 16 стран призвали своих граждан покинуть Украину.