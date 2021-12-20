МИД Греции заявил об убийстве двух греков украинскими военными на Донбассе

В Греции заговорили о необходимости зашиты греческой общины в Украине после гибели двух греков в Донецкой области.

Глава МИДа Греции Никос Дендиас проведет провести телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой



Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Греции.

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МИД Греции обеспокоено убийством двух греков и серьезным ранением еще двух этнических греков в селе Гранитное Донецкой области.

«Выражаем глубочайшее сожаление в связи с внезапной смертью двух экспатриантов и серьезных ранений еще двоих в селе Гранитное, расположенном вблизи линии столкновения на востоке Украины. Также выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — идет речь в заявлении.

В министерстве утверждают, что за убийством стоят военнослужащее украинской армии, «которые по незначительной причине связались с вышеуказанными экспатриантами».

В связи с этими событиями глава МИДа Греции Никос Дендиас проведет провести телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В ходе разговора представитель Греции планирует «вновь подчеркнуть необходимость защиты греческой общины в Украине».

Напомним, в Донецкой области в селе Гранитное двое военнослужащих Вооруженных сил Украины устроили стрельбу в кафе, в результате которой погибли два человека и еще двое получили ранения.

По информации правоохранителей, двое военнослужащих устроили стрельбу из закрепленного за ними оружия.

В результате погибли сотрудник Национальной гвардии Украины и гражданский. Еще два человека получили ранения разной степени тяжести.

В настоящее время военнослужащие задержаны. Решается вопрос о предъявлении им подозрений и избрания меры пресечения.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Греция, убийство, Донбасс, всу, мид греции