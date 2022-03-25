Президент США Джо Байден разочарован тем, что не может посетить Украину

Президент США отметил, что в мире происходит борьба между «демократией и олигархами» и снова назвал Путина военным преступником.

Президент США Джо Байден в Польшу заявил, что ставки в развязанной РФ войне выходят далеко за пределы украинских границ. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщает Голос Америки.

Лидер США встретился с военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии, укрепляющей передовую оборону НАТО. Он обратился к американским военным, которые прибыли в Польшу, с просьбой усиливать восточный фланг НАТО.

Также Байден в очередной назвал Путина «военным преступником», подчеркнув, что его личное мнение по данному поводу совпадает с правовой точкой зрения.

Американский президент отметил, что в мире происходит борьба между «демократией и олигархами» и восхитился мужеством и силой украинского народа в противостоянии российской агрессии.

Он заверил Украину в дальнейшей поддержке и напомнил о выделенном накануне одном миллиарде долларов помощи.

Во время посещения Польши президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что солдаты США посетят Украину.

Прямая трактовка слов президента значит, что военнослужащие США будут отправлены в Украину. Однако Байден нередко оговаривается, и это надо учитывать. Официальное уточнение от Белого дома касательно заявления главы США пока не поступало.

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