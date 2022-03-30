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Главная » Украина » Происшествия
12:53 30 Марта 2022 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Спасатели продолжают доставать людей из под Николаевской ОГА

По состоянию на 10:00 30 марта число погибших из-за ракетного удара российских оккупантов возросло до 14 человек.

Продолжаются поисково-спасательные работы после попадания вражеской ракеты в девятиэтажное здание Николаевской облгосадминистрации и разрушение центральной секции с 9 по 1 этаж вчера, 29 марта.

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Под завалами разрушенного войсками РФ здания ОГА могут еще около 10 людей. Как сообщает Telegram-канал Рavlovskynews, спасатели будут их искать, пока не найдут. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что чудом удалось вынести из здания флаг Украины.

Также по состоянию на 10:00 30 марта число погибших из-за ракетного удара российских оккупантов возросло до 14 человек.

В ГСЧС сообщили, что под завалами здания погибло 13, еще один человек умер в реанимации БСМП.

Всего 36 пострадавших.

Тэги: николаевская ОГА
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