Появилось видео гигантского взрыва на “Азовстали”

В сети появилось видео очень сильного взрыва сброшенной россиянами сверхмощной бомбы на больницу в районе “Азовстали”.

Мощный взрыв был слышен на расстоянии около 100 км



Напомним, накануне СБУ выложила перехваченный разговор одного из российских орков, в котором говорилось, что на «Азовсталь» будут сбрасывать трехтонные бомбы.

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Очевидцы подтвердили мощный взрыв в Мариуполе, который было слышно за 100 км от города.