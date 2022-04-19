Главная » Украина » Происшествия
18:39 19 Апреля 2022 14 Комментарии
Появилось видео гигантского взрыва на “Азовстали”
В сети появилось видео очень сильного взрыва сброшенной россиянами сверхмощной бомбы на больницу в районе “Азовстали”.
Мощный взрыв был слышен на расстоянии около 100 км
Напомним, накануне СБУ выложила перехваченный разговор одного из российских орков, в котором говорилось, что на «Азовсталь» будут сбрасывать трехтонные бомбы.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Очевидцы подтвердили мощный взрыв в Мариуполе, который было слышно за 100 км от города.
Loading...
Новости по теме
ТОРВзрыв слышали за 100 км: на «Азовсталь» сбросили мощную бомбу
19.04.2022 17:21
ТОРВраг рвется на Запорожье: началось массированное наступление
19.04.2022 16:45