НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
17:51 21 Апреля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Твери сгорело дотла здание разработчиков «Искандеров» и системы С-400

В российском городе Тверь произошел масштабный пожар во 2-м Центральном Научно-исследовательском институте Войск Воздушно-космической обороны РФ на улице Афанасия Никитина.

В огне погибло минимум 5 человек

О масштабном пожаре сообщило Интерфакс. К борьбе с огнем привлекали вертолёт.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По информации местных пабликов, весь город заволокло дымом, люди, спасаясь от огня, выпрыгивали из окон второго этажа.

Как сообщают СМИ, количество погибших возросло до 5.

Loading...

Новости по теме

ТОР
21.04.2022 15:31
Кива попросил у Путина политическое убежище и гражданство РФ
ТОР
21.04.2022 15:22
Сегодня прошел очередной обмен пленными: кто вернулся домой
ТОР
21.04.2022 15:03
Словения передаст Украине советские танки T-72
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Твери сгорело дотла здание разработчиков «Искандеров» и системы С-400

17:51  Мир

Кива попросил у Путина политическое убежище и гражданство РФ

15:31  Мир

Сегодня прошел очередной обмен пленными: кто вернулся домой

15:22  Украина

Словения передаст Украине советские танки T-72

15:03  Мир

Россия нанесла ракетный удар по Запорожью

14:55  Украина

Штурма Херсона не будет: Арестович рассказал, как ВСУ освободят город

11:30  Украина

В третий раз с начала войны: Минобороны РФ снова сообщило об “освобождении” Рубежного

11:08  Украина

Путин приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе. Видео

10:46  Мир

Лицензионные игровые автоматы в казино онлайн

10:23  Украина

Впервые с 1917 года Россия в шаге от дефолта по суверенному долгу

09:52  Мир

Украина нанесет удар по Крымскому мосту, – Данилов

09:15  Украина

Сегодня презентуют мощный санкционный план против России: что предусматривает

08:57  Мир

Джонсон назвал Путина крокодилом и пообещал Украине больше оружия

08:33  Мир

Россия пока не способна на масштабное наступление, – аналитики США

07:56  Мир

Озвучена странная дата псевдореферендума оккупантов на Херсонщине

07:35  Украина

Россия ответила на предложение генсека ООН о пасхальном перемирии

07:22  Мир

Оружие, эмбарго, Мариуполь: о чем поговорили Зеленский и Мишель

19:59  Украина

Штурма Херсона не будет: Арестович рассказал, как ВСУ освободят город

11:30 Украина

Впервые с 1917 года Россия в шаге от дефолта по суверенному долгу

09:52 Мир

Сегодня презентуют мощный санкционный план против России: что предусматривает

08:57 Мир

Озвучена странная дата псевдореферендума оккупантов на Херсонщине

07:35 Украина

Вычислены точные координаты затопления крейсера “Москва”: почему это важно

19:40 Мир

Российские элиты начали понимать, что решение Путина о войне было катастрофической ошибкой – Bloomberg

17:44 Мир

Стало известно, зачем Путину референдумы в Херсонской и Запорожской областях

13:53 Украина

Центр Москвы в густом черном дыму: возле мэрии пожар. Видео

13:25 Мир

КАМАЗами вывозят трупы и бросают технику, – Гайдай о потерях РФ на Луганщине

12:15 Украина

“Азовсталь” разбомблен и полностью уничтожен – полк “Азов”

19:32 Украина

Появилось видео гигантского взрыва на “Азовстали”

18:39 Украина

Новости | NetGameSlots.com