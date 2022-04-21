В Твери сгорело дотла здание разработчиков «Искандеров» и системы С-400

В российском городе Тверь произошел масштабный пожар во 2-м Центральном Научно-исследовательском институте Войск Воздушно-космической обороны РФ на улице Афанасия Никитина.

В огне погибло минимум 5 человек



О масштабном пожаре сообщило Интерфакс. К борьбе с огнем привлекали вертолёт.

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По информации местных пабликов, весь город заволокло дымом, люди, спасаясь от огня, выпрыгивали из окон второго этажа.

Как сообщают СМИ, количество погибших возросло до 5.