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17:51 21 Апреля 2022 0 Комментарии
В Твери сгорело дотла здание разработчиков «Искандеров» и системы С-400
В российском городе Тверь произошел масштабный пожар во 2-м Центральном Научно-исследовательском институте Войск Воздушно-космической обороны РФ на улице Афанасия Никитина.
В огне погибло минимум 5 человек
О масштабном пожаре сообщило Интерфакс. К борьбе с огнем привлекали вертолёт.
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По информации местных пабликов, весь город заволокло дымом, люди, спасаясь от огня, выпрыгивали из окон второго этажа.
Как сообщают СМИ, количество погибших возросло до 5.
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