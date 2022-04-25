Российские войска разрушили и захватили Новотошковское

Российские оккупанты полностью уничтожили, а затем таки захватили Новотошковское.

Оккупанты практически стерли поселок с лица земли



Об этом сообщил Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. По его словам, враг практически стер поселок с лица земли.

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Гайдай уточнил, что на месте населенного пункта не осталось ничего. По его словам, захватчики просто взяли выжженную территорию.

“После продолжительного уничтожения авиаударами, рашисты заняли Новотошковское, входящее в состав Горной ВГА. За другие населенные пункты общины продолжаются бои, тактика у врага та же – все «ровняют с землей», – отметил Гайдай.