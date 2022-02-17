Россия ударила по Запорожью ракетами: есть жертвы и разрушения

Утром 28 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью, в результате чего разрушены дома и пострадали люди.

В результате удара разрушены два частных дома



Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

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По предварительной информации повреждены два дома в частном секторе.

Удар был нанесен рашистской авиацией, применившейся ракете Х-55 класса «воздух-земля».

Пока известно о трех пострадавших, один из них ребенок.

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