Мы поможем вытеснить Россию с Украины и вернуть Крым, – министр обороны Британии Уоллес

Великобритания поддерживает полное вытеснение России из Украины и не исключает помощи в возвращении Крыма, который Россия аннексировала в 2014 году.

Бен Уоллес пообещал продолжить помощь Украине



Об этом в интервью Sky News заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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По его словам, Путин, потерпев неудачу почти во всех своих целях, может попытаться консолидировать то, что у него есть – укрепиться и окопаться, как он это сделал в 2014 году.

Он может стать своего рода раковым наростом внутри Украины, который будет очень трудно вытеснить с укрепленных позиций.

“Если мы хотим, чтобы этого не произошло, мы должны помочь Украине сохранить импульс, отбрасывающий российские войска назад”, – сказал Уоллес.

Он добавил, что предстоит пройти долгий путь, прежде чем украинские войска окажутся в Крыму.

“Что я бы точно сказал, так это то, что мы поддерживаем суверенную целостность Украины. Мы делали это все время. Теперь, конечно, это включает в себя Крым. Прежде всего, давайте вытесним Россию с тех позиций, где она сейчас находится”, – отметил министр обороны.

Как сообщали Власти, военный конфликт в Украине зашел в тупик – Россия на Донбасс медленно продвигается в районе Изюма, однако попытка окружить украинские силы продолжается без каких-либо признаков прорыва. У Украины же недостаточно сил для контратаки.

Тэги: Великобритания, Бен Уоллес