Подозревается в госизмене: «Слуги народа» избавились от нардепа из Херсона

Поведение народного депутата Алексея Ковалева, его интервью и общения с оккупационными войсками вызывают большое подозрение.

Алексей Ковалев, народный депутат Украины, избранный в избирательном округе 186 (Херсонская область), в данный момент находится на временно захваченной территории



Глава Политической Партии «Слуга народа» Елена Шуляк, Первый заместитель председателя фракции Политической Партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Андрей Мотовиловец сделали совместное заявление по Алексею Ковалеву, народному депутату Украины, избранного в избирательном округе 186 (Херсонская область), в настоящее время находится на временно захваченной территории.

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Судя по его интервью медиа – находится вполне добровольно. Он общается с российскими военными, которые не совершают по отношению к нему никаких действий. Он не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации. Он, по его словам, осуществляет на временно захваченной территории деятельность по оказанию гуманитарной помощи. Кроме того, он не посещает пленарные заседания Верховной Рады Украины, не участвует в голосованиях за важные в условиях военного положения законопроекты.

Адекватных объяснений по поводу своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил. Поведение Алексея Ковалева и случаи его общения с оккупационными войсками вызывают подозрение в осуществлении им государственной измены. Ведь при полномасштабном вторжении России на временно захваченных территориях (в том числе в Херсонской области) оккупационные войска похищают действующих и бывших руководителей органов местного самоуправления, педагогов, художников, руководителей предприятий, проводят принудительную мобилизацию мужчин в оккупационные войска.

С другой стороны, члены нашей партии, местные депутаты, избранные от партии, организуют митинги против оккупации в поддержку сопротивления Украины, рискуя собственной жизнью и свободой. На этом фоне поведение Ковалева несовместимо ни со званием народного депутата Украины, ни тем более – с членством во фракции «Слуга народа». Его поведение не только бросает тень на имидж партии, выдвинувшей его кандидатом в народные депутаты, и фракции, в которой он находится. Она по сути является предательством тех партийцев и депутатов всех уровней, которые сегодня участвуют в национальном сопротивлении, находясь на временно захваченных территориях, служат в ВСУ и, в частности, подразделениях терробороны, помогают армии и переселенцам, проводят переговоры с коллегами из стран-союзников. расширение помощи Украины.

Именно поэтому Политическая партия «Слуга народа» и фракция партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины приняли совместное решение о приостановлении членства Алексея Ковалева во фракции и обратились к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, главе Службы Безопасности Украины Ивану Баканову с призывом возбудить соответствующее уголовное дело, в рамках которой тщательно и всесторонне расследовать все факты и обстоятельства пребывания Ковалева на временно захваченной территории и его общение с оккупационными войсками.

По выводам следствия партия и фракция примут политические решения по этому депутату.

Ранее Власти писали, что Совет нацбезопасности и обороны приостанавливает деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией.