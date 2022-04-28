Великобритания может дать Украине оружие для удара по кораблям РФ в Черном море

Великобритания поставит Украине оружие, которое может нанести удар по российским военно-морским силам в Черном море.

Уоллес предположил, что Британия может дать Украине противокарабельные ракетыо



Об этом в интервью Sky News рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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“Мы сказали, что будем поставлять, если сможем, противокорабельные ракеты. Невероятно важно, чтобы зерно, которое влияет на всех нас и цены на продукты питания, действительно вывозилось из Украины. Страна сейчас не может контролировать Черное море”, – сказал Уоллес.

Он также добавил, что важно следить за тем, чтобы российские корабли не использовались для ударов по украинским городам.

Как сообщали Власти, Великобритания поддерживает полное вытеснение России из Украины и не исключает помощи в возвращении Крыма, который Россия аннексировала в 2014 году.