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13:43 29 Апреля 2022 Просмотров 249   КомментариевКомментарии

На Харьковщине спецназ украинской разведки освободил стратегическое село

Силами штурмового подразделения ГУР МО под руководством Командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского освобождено от оккупантов село Русская Лозовая на Харьковщине.

Штурмовое подразделение ГУР освободило село

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны. В настоящее время оно полностью под контролем ВСУ.

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Это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков-Белгород.

Именно из этого пригорода во времена оккупации враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова.

Русская Лозовая лежит на стратегической трассе Е 105

Русская Лозовая лежит на стратегической трассе Е 105

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