Главная » Украина » Общество
15:50 30 Апреля 2022 168 Комментарии
Анджелину Джоли заметили во львовской кофейне
Голливудскую суперзвезду Анджелину Джоли заметили в одной из львовских кофеен.
Соответствующее видео появилось в сети и быстро распространилось Telegram-каналами.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Пишут, что главная цель ее приезда – помощь Украине.
Джоли поддерживает украинский народ с первых дней полномасштабного вторжения России.
Ранее актриса опубликовала пост, в котором призвала помогать украинским гражданам. Вместе с коллегами ООН по делам беженцев она занимается организацией помощи.
Джоли уже более 19 лет является послом доброй воли по делам беженцев в ООН.
Loading...