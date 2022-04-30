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15:50 30 Апреля 2022 Просмотров 168   КомментариевКомментарии

Анджелину Джоли заметили во львовской кофейне

Голливудскую суперзвезду Анджелину Джоли заметили в одной из львовских кофеен.

Соответствующее видео появилось в сети и быстро распространилось Telegram-каналами.

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Пишут, что главная цель ее приезда – помощь Украине.

Джоли поддерживает украинский народ с первых дней полномасштабного вторжения России.

Ранее актриса опубликовала пост, в котором призвала помогать украинским гражданам. Вместе с коллегами ООН по делам беженцев она занимается организацией помощи.

Джоли уже более 19 лет является послом доброй воли по делам беженцев в ООН.

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