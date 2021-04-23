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17:14 30 Апреля 2022 0 Комментарии
В Новой Каховке оккупанты установили памятник Ленину
Российские захватчики вернули памятник Ленину во временно оккупированной Новой Каховке.
Российские оккупанты установили памятник Владимиру Ленину возле здания местного горсовет
Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
В Новой Каховке в Херсонской области российские оккупанты установили памятник Владимиру Ленину возле здания местного горсовета.
«Пока Украина первая в мире запускает электронные паспорта, орки восстанавливают памятник Ленину во временно оккупированной Новой Каховке. Держитесь, дорогие, когда эти дикари уберутся с территории нашей страны – будет ленинопад 2.0″, — говорится в сообщении.
Тэги: памятник Ленину, новая каховка
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