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17:14 30 Апреля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Новой Каховке оккупанты установили памятник Ленину

Российские захватчики вернули памятник Ленину во временно оккупированной Новой Каховке.

Российские оккупанты установили памятник Владимиру Ленину возле здания местного горсовет

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

В Новой Каховке в Херсонской области российские оккупанты установили памятник Владимиру Ленину возле здания местного горсовета.

«Пока Украина первая в мире запускает электронные паспорта, орки восстанавливают памятник Ленину во временно оккупированной Новой Каховке. Держитесь, дорогие, когда эти дикари уберутся с территории нашей страны – будет ленинопад 2.0″, — говорится в сообщении.

Тэги: памятник Ленину, новая каховка
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