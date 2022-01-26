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Главная » Украина » Экономика
16:54 02 Мая 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Представлен план экономического развития Украины после войны

План предусматривает полный доступ к рынкам G7 и ЕС, членству в Евросоюзе, а также либерализации и дерегуляции экономики.

План будет построен на девяти принципах

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, план будет построен на девяти принципах:

1. Полный доступ к рынкам ЕС и Большой семерки. «Великобритания и страны Евросоюза уже объявили об отмене импортных пошлин на украинские товары. Ожидаем аналогичные действия со стороны правительств США, Японии, Канады», — пишет Ермак.

2. Получение статуса кандидата, а затем – полноправное членство в ЕС.

3. Построение экономики на принципах дерегуляции и либерализации. По большинству лицензий и разрешений уже принят декларативный принцип бизнеса.

4. Настройка логистических маршрутов в западном направлении. Правительство работает над расширением их пропускной способности. Уже есть первые результаты: между Украиной и Польшей был подписан соответствующий меморандум.

5. Переход от экспорта сырья к переработке в отраслях, дающих наибольшую экспортную выручку. В сельском хозяйстве и металлургии благодаря переработке можно будет добиться ее значительного роста.

6. Развитие отечественного ВПК. Речь идет не только о закупке оружия, но и о производстве, в частности, за счет трансфера военных технологий.

7. Самодостаточность энергетики будет достигаться увеличением добычи собственного газа и развитием атомной энергетики. За 3-5 лет вполне реально обрести энергетическую самостоятельность.

8. Климатическая модернизация. Создание новых объектов в разных отраслях промышленности должно учитывать принципы «зеленой экономики».

9. Локализация не менее 60%. В обновлении Украины будут задействованы украинские компании и производители. Это даст толчок экономике, создаст новые рабочие места, оживит предпринимательскую активность.

Тэги: развитие, план, Ермак
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