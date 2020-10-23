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Главная » Украина » Происшествия
17:04 02 Мая 2022 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

В Запорожье продолжают прибывать эвакуированные жители Мариуполя

В Запорожье прибывают жители Мариуполя, которые смогли эвакуироваться на собственном автотранспорте.

Часть выехавших гражданских жителей Мариуполя два месяца спасалась от обстрелов и бомбежек в приютах Азовстали

Об этом сообщает Военная служба правопорядка ВСУ.

Запорожский зональный отдел Военной службы правопорядка совместно с другими правоохранительными органами организуют помощь спасенным жителям Мариуполя.

Часть выехавших гражданских жителей Мариуполя два месяца спасалась от обстрелов и бомбежек в приютах Азовстали.

«Сегодня удалось эвакуировать более ста женщин, детей и пожилых людей. Все они получают все необходимое – горячее питание, медикаменты, продукты. Медики осматривают пострадавших. Людям оказывают психологическую помощь. Все эвакуированные получат в Запорожье уютное убежище. Наконец-то эти люди смогут почувствовать себя в себе безопасности и отдохнуть», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали Власти, началась эвакуация граждан в Мариуполе.

Тэги: Запорожье, Мариуполь, эвакуация, Азовсталь
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