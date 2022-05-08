РФ сосредоточила у Черного моря до 50 ракет Калибр – Минобороны

Корабли ЧФ в акваториях Черного и Азовского морей оказывают огневую поддержку на Приморском направлении.

Мотузяник также добавил, что ВСУ продолжают наносить урон армии РФ



Об этом сообщил представитель Минобороны Александр Мотузяник на брифинге 9 мая.

Так, по его словам, в акватории Черного моря находятся семь носителей крылатых ракет морского базирования типа Калибр с суммарным залпом до 50 ракет.

«Корабли ЧФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, ведут разведку и оказывают огневую поддержку на Приморском направлении. В акватории Черного моря на сегодняшний день находится семь носителей КРМБ типа Калибр с суммарным залпом» – подчеркнул он.

Мотузяник также добавил, что ВСУ продолжают наносить урон армии РФ.

Как ранее сообщали Власти, Россия “проанонсировала” ракетные удары 8 мая по западной Украине.

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