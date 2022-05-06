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17:11 10 Мая 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Кива объявлен в международный розыск – ДБР

Экс-нардеп обвиняется в государственной измене, посягательствах на территориальную целостность Украины, призывах к захвату власти и других преступлениях.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

В отношении сбежавшего в Россию бывшего нардепа Ильи Кивы направлен обвинительный акт в суд от ДБР.

Кива обвиняется в государственной измене, пропаганде войны, посягательствах на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти и распространению коммунистической символики.

Следователи ДБР установили, что бывший депутат, находясь на территории России, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ. Илья Кива публично призвал высшее руководство России к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

Он предлагал физически устранить Президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны.

По инициативе следователей Государственного бюро расследований бывший нардеп Илья Кива объявлен в международный розыск.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Как ранее сообщали Власти, Кива “нашел” более миллиарда долларов на зарубежных счетах Зеленского.

Тэги: международный розыск, розыск, госизмена, Илья Кива, дбр
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