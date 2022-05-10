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17:13 10 Мая 2022 214 Комментарии
Россия в четвертый раз ударила ракетами по мосту через Днестровский лиман
Россия в четвертый раз атаковала ракетами мост через Днестровский лиман под Одессой.
Об этом сообщило Оперативное командование «Юг».
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Информация о повреждениях моста уточняется.
Напомним, что этот мост – важнейшая транспортная артерия, которая связывает Одессу с румынской границей.
Как сообщали Власти, первый ракетный удар по мосту через Днестровский лиман Россия нанесла 26 апреля.
Тэги: Одесса
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