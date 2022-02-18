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06:44 11 Мая 2022 Просмотров 46   КомментариевКомментарии

Украина прошла в финал Евровидения-2022: зал аплодировал стоя

10 мая в Турине прошел первый полуфинал Евровидения-2022, по результатам голосования Украина набрала достаточное количество баллов и прошла в финал.

Украина покорила Евровидение своей песней

Украинские артисты группы Kalush Orchestra вышли на сцену PalaOlimpico под номером 6 и зажгли зал мощным номером, исполнив песню Stefania.

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После выступления зрители в зале громко и долго аплодировали украинцам стоя. Также в зале развевались немало сине-желто флагов.

В конце выступления фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк поблагодарил всех за поддержку Украины.

Финал конкурса состоится 14 мая.

Кстати, Россия в этом году не участвует в Евровидении, а россиян даже лишили права голосовать.

Кроме Украины в финал попали: Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Молдова, Нидерланды.

Тэги: евровидение 2022
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