НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
23:59 12 Мая 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Появилось первое в истории изображение тени сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики

Ее масса в 4,29 миллиона раз больше солнечной.

За свечение яркой кольцеобразной области ответственен горячий газ, падающий на черную дыру.

Сегодня, 12 мая, показали первое в истории фото Стрельца А* — сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики Млечный Путь. Телескоп горизонта событий (EHT) показал изображение тени сверхмассивной черной дыры. Она находится в 27 тысячах световых лет от Солнца, пишет N+1.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Масса черной дыры в центре галактики в 4,29 миллиона раз превышает солнечную. Радиус горизонта событий для нее — около шести миллионов километров, это в 15 раз больше расстояния от Земли до Луны.

За свечение яркой кольцеобразной области, которое показал ЕНТ, ответственен горячий газ, падающий на черную дыру.

Полученные изображения стали окончательным подтверждением существования массивного компактного объекта в центре Млечного пути.

P.S. Это историческое достижение для всего человечества никак не вяжется с происходящим в Украине. Пока россияне убивают украинцев и грозит всему миру ядерной войной, Европа и США продолжают исследовать нашу вселенную и вкладываться в науку.

Ранее Власти писали, что впервые обнаружили черную дыру, рождающую звезды, а не поглощающую.

Тэги: черная дыра, Млечный путь, .
Loading...

Новости по теме

ТОР
28.01.2022 01:25
В Млечном Пути обнаружили «жуткий» вращающийся объект
ТОР
22.01.2022 01:39
Впервые обнаружили черную дыру, рождающую звезды, а не поглощающую. Видео
ТОР
28.10.2021 04:20
Землянам удалось открыть первую планету в другой галактике
blog comments powered by Disqus
ВСУ под Белогоровкой на Луганщине разбили целую БТГр оккупантов

17:50 Украина

ВСУ нанесли удар по скоплению военной техники оккупантов под Запорожьем: все мощно горит. Фото

13:59 Украина

Россия потеряла еще один корабль в Черном море: на судне вспыхнул пожар

13:45 Украина

В Киеве ночью горел кинотеатр. Фото и видео

07:30 Украина

Жителей российского Белгорода ночью разбудили взрывы и вспышки. Видео

06:56 Мир

Под Изюмом украинские военные польским ПЗРК сбили российский “несбиваемый” вертолет

15:52 Украина

В Херсоне оккупанты собираются переименовать улицу в честь Жириновского

14:28 Украина

Россияне будут шокированы новым ударом ВСУ, – советник главы МВД

13:53 Мир

Присвоили 20 млн гривен: в Киеве будут судить группу мошенников

13:41 Украина

Ракетный удар по Запорожью: подробности и фото разрушений

09:45 Украина

Ночью войска РФ атаковали Запорожскую область

09:24 Украина