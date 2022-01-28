Появилось первое в истории изображение тени сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики

Ее масса в 4,29 миллиона раз больше солнечной.

За свечение яркой кольцеобразной области ответственен горячий газ, падающий на черную дыру.



Сегодня, 12 мая, показали первое в истории фото Стрельца А* — сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики Млечный Путь. Телескоп горизонта событий (EHT) показал изображение тени сверхмассивной черной дыры. Она находится в 27 тысячах световых лет от Солнца, пишет N+1.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Масса черной дыры в центре галактики в 4,29 миллиона раз превышает солнечную. Радиус горизонта событий для нее — около шести миллионов километров, это в 15 раз больше расстояния от Земли до Луны.

За свечение яркой кольцеобразной области, которое показал ЕНТ, ответственен горячий газ, падающий на черную дыру.

Полученные изображения стали окончательным подтверждением существования массивного компактного объекта в центре Млечного пути.

P.S. Это историческое достижение для всего человечества никак не вяжется с происходящим в Украине. Пока россияне убивают украинцев и грозит всему миру ядерной войной, Европа и США продолжают исследовать нашу вселенную и вкладываться в науку.

Ранее Власти писали, что впервые обнаружили черную дыру, рождающую звезды, а не поглощающую.

Тэги: черная дыра, Млечный путь, .