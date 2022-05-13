За четыре дня на переправе через Северский Донец россияне потеряли 73 единицы техники
За четыре дня на переправе через реку Северский Донец в районе Белогоровки были уничтожены или брошены 73 единицы российской военной техники.
Точное количество подсчитал расследователь BlueSauron благодаря спутниковым снимкам.
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Он также опубликовал эти фото с указанием всех уничтоженных объектов.
На них хорошо видна российская техника, в том числе БТРы в объеме батальонно-тактической группы.
По мнению военных экспертов, разгром на переправе через Северский Донец может быть одной из самых больших массовых военных потерь с начала боевых действий в Украине.
Также обратили внимание на небольшое количество воронок на снимках, что свидетельствует о высокой точности работы украинских военных.
Как сообщали Власти, под Белогоровкой в Луганской области украинские военные разбили целую батальонно-тактическую группу российских войск.