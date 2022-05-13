За четыре дня на переправе через Северский Донец россияне потеряли 73 единицы техники

За четыре дня на переправе через реку Северский Донец в районе Белогоровки были уничтожены или брошены 73 единицы российской военной техники.

Расследователь отметил все наименования уничтоженной техники



Точное количество подсчитал расследователь BlueSauron благодаря спутниковым снимкам.

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Он также опубликовал эти фото с указанием всех уничтоженных объектов.

На них хорошо видна российская техника, в том числе БТРы в объеме батальонно-тактической группы.

По мнению военных экспертов, разгром на переправе через Северский Донец может быть одной из самых больших массовых военных потерь с начала боевых действий в Украине.

Также обратили внимание на небольшое количество воронок на снимках, что свидетельствует о высокой точности работы украинских военных.

Как сообщали Власти, под Белогоровкой в Луганской области украинские военные разбили целую батальонно-тактическую группу российских войск.