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06:56 13 Мая 2022 Просмотров 91   КомментариевКомментарии

За четыре дня на переправе через Северский Донец россияне потеряли 73 единицы техники

За четыре дня на переправе через реку Северский Донец в районе Белогоровки были уничтожены или брошены 73 единицы российской военной техники.

Расследователь отметил все наименования уничтоженной техники

Точное количество подсчитал расследователь BlueSauron благодаря спутниковым снимкам.

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Он также опубликовал эти фото с указанием всех уничтоженных объектов.

На них хорошо видна российская техника, в том числе БТРы в объеме батальонно-тактической группы.

Россия потеряла 73 единицы техники

Россия потеряла 73 единицы техники

Потери на этой переправе могут быть самыми большими массовыми потерями с начала войны

Потери на этой переправе могут быть самыми большими массовыми потерями с начала войны

Эксперты отметили маленькое количество воронок, что говорит о высокой точности ВСУ

Эксперты отметили маленькое количество воронок, что говорит о высокой точности ВСУ

По мнению военных экспертов, разгром на переправе через Северский Донец может быть одной из самых больших массовых военных потерь с начала боевых действий в Украине.

Также обратили внимание на небольшое количество воронок на снимках, что свидетельствует о высокой точности работы украинских военных.

Как сообщали Власти, под Белогоровкой в Луганской области украинские военные разбили целую батальонно-тактическую группу российских войск.

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