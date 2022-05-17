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17:07 18 Мая 2022 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

Киев в дыму: в Чернобыльской зоне горит 1,5 тыс гектаров леса

В Чернобыльской зоне отчуждения полыхает самый масштабный в этом году пожар, уже охвативший более 1500 га леса в районе КПП «Зеленый мыс» в Опачицком лесничестве, жители Киева и области жалуются на запах гари.

Тушение пожара осложняет сильный ветер

Об этом сообщили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.

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Тушение осложнено ветром, ограниченными техническими ресурсами в связи с последствиями оккупации – похищением и уничтожением большого количества техники и горючего, а также угрозой взрывов мин.

В тушении принимают участие часть ДПРЗ-11 ГСЧС и пожарные ДСП «Северная Пуща».

Радиационное состояние сохраняется в пределах контрольных уровней.

Возможно перемещение задымления в сторону Вышгорода и Киева как от пожаров в зоне отчуждения, так и от пожаров возле Иванкова и с. Страхолесье за ​​пределами зоны отчуждения.

Многие жители столицы и области жалуются на запах гари.

В тушении принимают участие часть ДПРЗ-11 ГСЧС и пожарные ДСП «Северная Пуща»

В тушении принимают участие часть ДПРЗ-11 ГСЧС и пожарные ДСП «Северная Пуща»

Тэги: Киев, пожар, чернобыль
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